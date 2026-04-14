Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı | Video 14.04.2026 | 11:17 İstanbul Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yerde yaralı yaşlı kadına müdahale ettiği esnada dakikalarca gözyaşı döken kadın sürücüyü çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, dün saat 09:30 sıralarında Fatih Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan Gülcan K., yönetimindeki otomobil, trafik ışıklarının olduğu bölgeden geçtiği esnada yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Ayşe Ergül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan Ayşe Ergül olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası ise şoka giren kadın sürücü dakikalarca gözyaşı döktü. Kadın sürücüyü çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ayşe Ergül'ün ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.