İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı | Video
14.04.2026 | 09:02
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 15’i aktif kamu görevlisi 17 şüphelinin yakalandı. Yakalananlar arasında örgütün gizli haberleşme uygulaması Bylock yazışmaları olan, örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan ve örgüte müzahir yurtta yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) kampına katılanlar da bulunuyor.
Söz konusu soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takipli çalışmalarda, örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan ve FETÖ/PDY'ye müzahir yurtta yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) kampına katıldıkları yönünde tespitleri bulunan bazı kişiler ile gizli haberleşme programı Bylock yazışmaları açığa çıkan örgüt üyeleri saptandı. Ayrıca aynı soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, bu kişilerin kapatılan Bankasya hesaplarına örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırarak bakiye artışına katkı sağladıkları da yer aldı. Yine tespit edilen bulgularda, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ankesörlü hatlardan ardışık aranma tespitleri olduğu kaydedildi.
Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul merkezli Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda, haklarında yakalama kararı verilen FETÖ/PDY üyesi 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 15'inin aktif kamu görevlisi olduğu öğrenildi.
Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.
