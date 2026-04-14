Kayseri'de iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 14.04.2026 | 16:52 Kayseri'de 2 minibüsün çarpıştığı kazada, aralarında özel öğrencilerin de olduğu 8 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Çeltik Sokak'ta meydana geldi. Hacı E. idaresindeki öğrenci servisi ile Harun E. yönetimindeki rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada aralarında özel öğrencilerin de bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan 2 minibüsün çarpıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.