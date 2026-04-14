Gaziantep merkezli 14 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 58'e yükseldi | Video

14.04.2026 | 15:43

Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 58'e yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, yurtdışından yayın yapan sunucular üzerinden sahte siteler oluşturarak ürün satışı vaadiyle örgütlü şekilde dolandırıcılık yapan ve yaklaşık 40 milyon liralık hesap hareketi tespit edilen şahıslara yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 14 ili kapsayan operasyon yapıldı.

58 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Eş zamanlı harekete geçen polis ekipleri, çok sayıda adrese baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda hakkında gözaltı kararı verilen 77 şüpheli şahıstan 58'si yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 47 adet cep telefonu, 31 adet sim kart, 3 hard disk, 3 flash bellek, 2 adet tablet, 2 adet bilgisayar, 1 adet tüfek, 2 adet başkasına ait kimlik kartı ile 40 bin TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 58 şüphelinin emniyetteki yasal işlemleri devam ederken diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobili ile çarptığı 3 kişiyi yaralayan sürücü: Uyuyakaldım | Video 01:35
Otomobili ile çarptığı 3 kişiyi yaralayan sürücü: "Uyuyakaldım" | Video 14.04.2026 | 15:19
Evlenme teklifini reddeden komşusunu öldürmüştü! O kadının cezası belli oldu | Video 02:56
Evlenme teklifini reddeden komşusunu öldürmüştü! O kadının cezası belli oldu | Video 14.04.2026 | 15:07
Mersin merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 43 gözaltı | Video 00:23
Mersin merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 43 gözaltı | Video 14.04.2026 | 13:16
Esenyurt’ta iseli gençler birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 03:04
Esenyurt'ta iseli gençler birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 14.04.2026 | 13:05
Direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarpıp takla attı! O anlar kamerada | Video 00:59
Direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarpıp takla attı! O anlar kamerada | Video 14.04.2026 | 13:00
Şanlıurfa’da lisedeki silahlı saldırıda yaralanan çocuk o anları anlattı: 4-5 kere ateş etti, kendimi pencereden attım | Video 00:48
Şanlıurfa'da lisedeki silahlı saldırıda yaralanan çocuk o anları anlattı: "4-5 kere ateş etti, kendimi pencereden attım" | Video 14.04.2026 | 13:00
Başakşehir’de hafriyat kamyonu devrildi: Yol trafiğe kapandı! | Video 05:00
Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi: Yol trafiğe kapandı! | Video 14.04.2026 | 12:13
Şanlıurfa’daki lisede silahlı saldırı! Öğrenci pompalı tüfekle rastgele ateş açtı! Olay anının görüntüsü A Haber’de! | Video 02:08
Şanlıurfa'daki lisede silahlı saldırı! Öğrenci pompalı tüfekle rastgele ateş açtı! Olay anının görüntüsü A Haber'de! | Video 14.04.2026 | 11:57
Şanlıurfa’da okula giren öğrenci pompalıyla dehşet saçmıştı! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:15
Şanlıurfa'da okula giren öğrenci pompalıyla dehşet saçmıştı! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 14.04.2026 | 11:47
Fatih’te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı | Video 05:16
Fatih’te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı | Video 14.04.2026 | 11:17
İstanbul’da kaçak silah operasyonu: 91 tabanca ele geçirildi | Video 00:44
İstanbul’da kaçak silah operasyonu: 91 tabanca ele geçirildi | Video 14.04.2026 | 11:02
Şanlıurfa’da silahlı saldırıda görgü tanığı korkunç anları anlattı: Önüne gelene ateş etti! | Video 00:46
Şanlıurfa'da silahlı saldırıda görgü tanığı korkunç anları anlattı: "Önüne gelene ateş etti!" | Video 14.04.2026 | 10:55
SON DAKİKA: Şanlıurfa’da lisede pompalı saldırı! Okula giren öğrenci dehşet saçtı: Yaralılar var! İşte olay yerinden görüntüler... | Video 01:00
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da lisede pompalı saldırı! Okula giren öğrenci dehşet saçtı: Yaralılar var! İşte olay yerinden görüntüler... | Video 14.04.2026 | 10:48
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu! O anlar kamerada | Video 00:51
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu! O anlar kamerada | Video 14.04.2026 | 09:20
İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı | Video 00:51
İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı | Video 14.04.2026 | 09:02
Gülistan Doku soruşturması; 7 ilde, 13 şüpheli hakkında gözaltı | Video 00:44
Gülistan Doku soruşturması; 7 ilde, 13 şüpheli hakkında gözaltı | Video 14.04.2026 | 08:56
Diyarbakır’da dolandırıcılık operasyonu: 10 tutuklama | Video 01:07
Diyarbakır’da dolandırıcılık operasyonu: 10 tutuklama | Video 14.04.2026 | 08:35
Gülistan Doku soruşturması; 7 ilde, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi 07:24
Gülistan Doku soruşturması; 7 ilde, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi 14.04.2026 | 01:14
Erzurum’da servis aracı tır ile çarpıştı: 5 yaralı 01:32
Erzurum'da servis aracı tır ile çarpıştı: 5 yaralı 13.04.2026 | 21:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY