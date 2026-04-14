Gaziantep merkezli 14 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 58'e yükseldi | Video
14.04.2026 | 15:43
Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 58'e yükseldi.
58 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Eş zamanlı harekete geçen polis ekipleri, çok sayıda adrese baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda hakkında gözaltı kararı verilen 77 şüpheli şahıstan 58'si yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 47 adet cep telefonu, 31 adet sim kart, 3 hard disk, 3 flash bellek, 2 adet tablet, 2 adet bilgisayar, 1 adet tüfek, 2 adet başkasına ait kimlik kartı ile 40 bin TL para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 58 şüphelinin emniyetteki yasal işlemleri devam ederken diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
