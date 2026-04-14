Eski kayınpederi olan öz amcasının evine kurşun yağdırdı: 1 ölü | Video 14.04.2026 | 16:42 Aksaray'da aşırı alkol aldıktan sonra bindiği araçla hem eski kayınpederi hem de öz amcası olan şahsın evine kurşun yağdıran eski damat, kapının arkasında saklanan amcasını kafasına isabet eden kurşunla öldürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece yarısı saat 00.40 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 66. Cadde üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, amcasının kızı olan kuzeniyle evlenen 3 çocuk babası Bülent O. (43), 12 yıl sonra eşiyle boşandı. Boşanmasına rağmen aileyi bir süredir rahatsız eden Bülent O. dün gece yarısı alkol aldıktan sonra bindiği aracıyla hem amcası hem de eski kayınpederi olan İsmail Ok'un (79) Hacılar Harmanı Mahallesindeki evine gitti. Gece yarısı gittiği müstakil eve yanında bulunan ruhsatsız tabancayla ateş açan Bülent O. eve doğru 24 el ateş etti. Bu sırada tabanca seslerini duyan İsmail Ok kapının arkasına saklanırken, kapıdan geçen kurşun İsmail Ok'un kafasına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan İsmail Ok ağır yaralanırken, tabanca seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralı İsmail Ok'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan İsmail Ok yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından eski damat tabancayla birlikte olay yerinden kaçarken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsın peşine düştü. Yapılan araştırmalarda şahsın Selçuklu Mahallesinde bulunan bir evde olduğunu tespit eden cinayet ekipleri eve yönelik operasyon düzenledi. Eski damat yapılan operasyonla evde suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının tahkikat başlattığı olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs Aksaray Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şahıs 'Pişmanım' diye konuşurken, tahkikat sürüyor.