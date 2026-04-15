SON DAKİKA: İşte Gülistan Doku’nun gömüldüğü iddia edilen yer! 70 santim genişliğinde: Sırt çantası ve silah ile birlikte… | Video
15.04.2026 | 09:53
Son dakika haberi: Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 2020 yılında kaybolması ile ilgili dosya yeniden açıldı. Gizemli kayıpla ilgili ortaya çıkan her bilgi şaşkınlık yarattı. Dosyadaki gizli tanık, Gülistan’ın Tunceli’nin Pertek İlçesi’ne bağlı Koçpınar köyüne gömüldüğünü, bir süre sonra da cesedinin o bölgeden çıkartıldığını anlattı! A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, Gülistan Doku’nun öldürüldükten sonra gömüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi ve çarpıcı detaylar aktardı.
