Ters yönden giren sürücü trafiği birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 15.04.2026 | 09:34 Bursa Şehir Hastanesi Otoban Bağlantı Kavşağı'nda seyir halinde olan bir sürücünün karşısına, ters yönden gelen başka bir araç çıktı. Bursa-Ankara otobanı istikametine geçiş yapmak isteyen sürücünün tehlikeli manevrası, trafikte paniğe neden oldu.

Olay anı, seyir halindeki aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ters yönden gelen aracın hızla kavşağa girerek diğer araçların arasından geçtiği görülürken, muhtemel bir facianın son anda önlendiği dikkat çekti.Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücünün yaptığı tehlikeli hareket, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını riske attı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.