Döviz bürosunda çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı | Video
15.04.2026 | 08:37
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir döviz bürosunda alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada iş yeri sahibi Hasan Basri M. (60), tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Olayın şüphelisi Mustafa Yurtlu (60) tutuklanırken, azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.K. (38) ise serbest bırakıldı.
Olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına alınan Mustafa Yurtlu'nun yanı sıra, yaralının ifadesi doğrultusunda azmettirici olduğu öne sürülen M.K. da polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Yurtlu tutuklanırken, M.K. ise serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
02:00
01:10
00:38
00:30
00:57
01:35
02:56
00:23
03:04
00:59
00:48
05:00
02:08
00:15
05:16
00:44
00:46
01:00