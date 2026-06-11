Çalacakları ayakkabıların kalitesini kontrol ederken kameraya yakalandılar! Suç makinesi çocuklar tutuklandı 11 Haziran 2026 | 09:19 Hatay'da çok sayıda suç kaydı olan ve girdikleri bir apartmanda ayakkabı çalarken güvenlik kameralarına yakalanan 3 çocuk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 18 Mayıs'ta Dörtyol ilçesinde yaşandı. Apartmana gelen 3 çocuk, 2 dairenin kapısının önündeki ayakkabıları çaldı. Güvenlik görüntülerine yansıyan hırsızlık üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin yaşları 18'den küçük olan Y.E.T. , Y.E.O. ve T.A. olduğu tespit edildi. Daha önce de suç işledikleri ve çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları oldukları tespit edilen çocuklar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntülerde, çocuk şahısların çaldıkları ayakkabıların kalitesini kontrol ettikleri anlar dikkat çekti.