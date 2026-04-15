Yaşlı babasına sert çıkan şahıs, yanlış anlaşılınca böyle darp edildi! | Video
15 Nisan 2026 | 14:03
Kahramanmaraş'ta bir şahıs, tekerlekli sandalye ile götürdüğü babasına bir anlık sert çıkması sonucu çevredekilerce darp edildi. Babasının yanında darp edilen gencin görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydedilirken olayın iç yüzü daha sonra anlaşıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri baba ve oğlunu tedavi altına aldı. Polis ekiplerine ifade veren babanın, olayın yanlış anlaşıldığını bipolar hastası oğlunun yolun bozuk olması nedeniyle tekerlekli sandalyeyi itemediğini, bu nedenle kendisinden sandalyeden kalkmasını istediğini ve şikayetçi olmadığını söyledi.
Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamı bakım merkezine yerleştirdi.
O anları evinin penceresinden cep telefonuyla kaydeden görgü tanığı Vusale Şimşek, "Evde oturuyordum. Dışarıdan bir ses geldi. Pencereye koştum, ardından polisi aradım. Polis hem adamı hem de babasını götürdü. Sonrasını bilmiyorum. Benim bunu yapmaktaki amacım, yaşlı adamın huzurevine yerleştirilmesini sağlamaktı" dedi.
Yaşlı adamın kardeşi Mehmet İnce de olayın hasta olan abisinin ilaçlarını yazdırmak için sağlık ocağına giderken gerçekleştiğini belirterek, "Babasına, 'kalk yürütelim seni biraz' diyor. O da hasta olduğundan ses tonu fazla çıkıyor. Zannediyorlar ki babasını darp ediyor. Olay yanlış anlaşılmıştır. Gençler orada görüyorlar ve babasını dövdüğünü zannediyorlar ama öyle bir darp yok abimde. Kardeşimin oğlunun raporu var zaten abime bakamıyordu. Yetkililer gelmiş huzurevine almış Allah devletimize zeval vermesin" dedi.
