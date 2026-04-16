Trabzon'daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı | Video
16 Nisan 2026 | 09:48
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi Seyrantepe mevkiinde bugün meydana gelen çığ, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çaykara ilçesi Karaçam Mahallesi Seyrantepe mevkiinde geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, dik yamaçta biriken kar kütlesi zayıf noktadan koparak aşağı doğru hareket etti. Büyük bir gürültüyle kayan kar kütlesi, izleyenlere hem heyecan hem de görsel anlamda etkileyici anlar yaşattı.
Olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, çığ riskinin bölgede devam ettiği belirtildi.
Trabzon'daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 16.04.2026 | 08:45
