‘Örümcek Adam’ gibi 3. kata tırmanıp hırsızlık yaptı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 15.04.2026 | 11:16 Kağıthane'de bir şüpheli apartmanın 3’üncü katındaki daireye tırmandı. Şüpheli dairede oturan yabancı uyruklu kadın ve çocuğu uyuduğu sırada kol çantasını çaldı. İçerisinde altın bulunan çantayı alan şüpheli aşağı inip kaçarken hırsızlığı fark eden bir vatandaş arkasından bağırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 9 Nisan Perşembe günü saat 10.15 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokakta dolaşan bir şüpheli gözüne kestirdiği apartmanın dış cephesinden tırmanarak 3'üncü kattaki daireye ulaştı. Bu sırada evde bulunan yabancı uyruklu kadınla çocuğunun uyuduğu öğrenildi.

3'ÜNCÜ KATA TIRMANDI ÇANTAYI ÇALIP KAÇTI

Şüpheli, açık bırakılan pencereden içeri girerek kadına ait kol çantasını aldı. İçerisinde altın bulunduğu öğrenilen çantayı alan şüpheli yine, binanın dış cephesinden aşağı indi.

VATANDAŞ FARK EDİP BAĞIRDI

Şüpheli koşarak uzaklaştığı sırada durumu fark eden bir vatandaşın arkasından bağırdığı öğrenildi. O anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mağdur kadının emniyete giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)