Video Yaşam ‘Örümcek Adam’ gibi 3. kata tırmanıp hırsızlık yaptı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video
‘Örümcek Adam’ gibi 3. kata tırmanıp hırsızlık yaptı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video

‘Örümcek Adam’ gibi 3. kata tırmanıp hırsızlık yaptı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video

15.04.2026 | 11:16

Kağıthane'de bir şüpheli apartmanın 3’üncü katındaki daireye tırmandı. Şüpheli dairede oturan yabancı uyruklu kadın ve çocuğu uyuduğu sırada kol çantasını çaldı. İçerisinde altın bulunan çantayı alan şüpheli aşağı inip kaçarken hırsızlığı fark eden bir vatandaş arkasından bağırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 9 Nisan Perşembe günü saat 10.15 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokakta dolaşan bir şüpheli gözüne kestirdiği apartmanın dış cephesinden tırmanarak 3'üncü kattaki daireye ulaştı. Bu sırada evde bulunan yabancı uyruklu kadınla çocuğunun uyuduğu öğrenildi.

3'ÜNCÜ KATA TIRMANDI ÇANTAYI ÇALIP KAÇTI

Şüpheli, açık bırakılan pencereden içeri girerek kadına ait kol çantasını aldı. İçerisinde altın bulunduğu öğrenilen çantayı alan şüpheli yine, binanın dış cephesinden aşağı indi.

VATANDAŞ FARK EDİP BAĞIRDI

Şüpheli koşarak uzaklaştığı sırada durumu fark eden bir vatandaşın arkasından bağırdığı öğrenildi. O anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mağdur kadının emniyete giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

‘Örümcek Adam’ gibi 3. kata tırmanıp hırsızlık yaptı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 00:32
‘Örümcek Adam’ gibi 3. kata tırmanıp hırsızlık yaptı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 15.04.2026 | 11:16
Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı | Video 00:47
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı | Video 15.04.2026 | 10:30
SON DAKİKA: İşte Gülistan Doku’nun gömüldüğü iddia edilen yer! 70 santim genişliğinde: Sırt çantası ve silah ile birlikte… | Video 05:23
SON DAKİKA: İşte Gülistan Doku’nun gömüldüğü iddia edilen yer! 70 santim genişliğinde: Sırt çantası ve silah ile birlikte… | Video 15.04.2026 | 09:53
Eyüpsultan’da 300 bin Euro haraç isteyip oto galeri kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı | Video 00:53
Eyüpsultan'da 300 bin Euro haraç isteyip oto galeri kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı | Video 15.04.2026 | 09:40
Ters yönden giren sürücü trafiği birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 00:11
Ters yönden giren sürücü trafiği birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 15.04.2026 | 09:34
İstanbul’da suç örgütlerine operasyon: 17 gözaltı | Video 01:17
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 17 gözaltı | Video 15.04.2026 | 09:09
Döviz bürosunda çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı | Video 01:12
Döviz bürosunda çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı | Video 15.04.2026 | 08:37
Şişli’de feci kaza! Lüks otomobil kaza yaptı: 3 yaralı | Video 02:00
Şişli’de feci kaza! Lüks otomobil kaza yaptı: 3 yaralı | Video 15.04.2026 | 08:37
Kayseri’de iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 01:10
Kayseri'de iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 14.04.2026 | 16:52
Eski kayınpederi olan öz amcasının evine kurşun yağdırdı: 1 ölü | Video 00:38
Eski kayınpederi olan öz amcasının evine kurşun yağdırdı: 1 ölü | Video 14.04.2026 | 16:42
Diyarbakır’da 2 öğrencinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarında | Video 00:30
Diyarbakır’da 2 öğrencinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarında | Video 14.04.2026 | 16:22
Gaziantep merkezli 14 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 58’e yükseldi | Video 00:57
Gaziantep merkezli 14 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 58'e yükseldi | Video 14.04.2026 | 15:43
Otomobili ile çarptığı 3 kişiyi yaralayan sürücü: Uyuyakaldım | Video 01:35
Otomobili ile çarptığı 3 kişiyi yaralayan sürücü: "Uyuyakaldım" | Video 14.04.2026 | 15:19
Evlenme teklifini reddeden komşusunu öldürmüştü! O kadının cezası belli oldu | Video 02:56
Evlenme teklifini reddeden komşusunu öldürmüştü! O kadının cezası belli oldu | Video 14.04.2026 | 15:07
Mersin merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 43 gözaltı | Video 00:23
Mersin merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 43 gözaltı | Video 14.04.2026 | 13:16
Esenyurt’ta liseli gençler birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 03:04
Esenyurt'ta liseli gençler birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 14.04.2026 | 13:05
Direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarpıp takla attı! O anlar kamerada | Video 00:59
Direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarpıp takla attı! O anlar kamerada | Video 14.04.2026 | 13:00
Şanlıurfa’da lisedeki silahlı saldırıda yaralanan çocuk o anları anlattı: 4-5 kere ateş etti, kendimi pencereden attım | Video 00:48
Şanlıurfa'da lisedeki silahlı saldırıda yaralanan çocuk o anları anlattı: "4-5 kere ateş etti, kendimi pencereden attım" | Video 14.04.2026 | 13:00
Başakşehir’de hafriyat kamyonu devrildi: Yol trafiğe kapandı! | Video 05:00
Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi: Yol trafiğe kapandı! | Video 14.04.2026 | 12:13
Şanlıurfa’daki lisede silahlı saldırı! Öğrenci pompalı tüfekle rastgele ateş açtı! Olay anının görüntüsü A Haber’de! | Video 02:08
Şanlıurfa'daki lisede silahlı saldırı! Öğrenci pompalı tüfekle rastgele ateş açtı! Olay anının görüntüsü A Haber'de! | Video 14.04.2026 | 11:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY