SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! Vali Ünlüer açıkladı: 4 can kaybı, 20 yaralı var! | Video

15 Nisan 2026 | 14:46

Son dakika haberi: 14 Nisan Salı günü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir okulda yaşanan silahlı saldırının ardından, bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ta bir okuldan silah sesleri geldiği bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüler, olayda 4 can kaybının ve 20 yaralının olduğunu açıkladı.