Arnavutköy’de bisikletli çocuklar, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı | Video
15 Nisan 2026 | 15:33
Arnavutköy’de caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına, bisikletli çocuklar çarptı. Kazada bisikletli çocuklardan biri yaralanırken ağır yaralanan kadının tedavisi devam ediyor. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Yaralanan Zebide Baba'nın kuzeni Nuh Şimşek, "Saat 15.00 sıralarında Aile Sağlığı Merkezi'nden çıktığı sırada bir grup çocuk bisikletle yukarıdan geldi. Zebide, karşıya geçmek için yolu yarıladığı sırada 3 kişi birden çarpıyor. Bu çarpma esnasında ağır yaralandı. Şimdi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirdik. Şu anda yoğun bakımda. Dün iç kanama geçirdi. Yüz, ağız, kafa kısımlarının hepsi kırık. 6 kişilik bir grup bisikletle yarış yaparken çarpıyor. Hepsi 14-15 yaşlarında çocuklar. Kazada bisikletli bir çocuk da yaralanmış. O da şu anda başka hastanede durumunu bilmiyoruz. Kadının yüz kısmı tanınmaz halde. Orada bisiklet kiralanan yerler de var. Eğer onlardan kiralanmışsa onlardan da şikayetçi olacağız. Polise de gittik ve suç duyurusunda bulunduk. Orada yarış yapmışlar. Orası yarış yapılacak bir yer değil. Kazadan sonra ilk müdahaleyi Aile Sağlığı Merkezi'nden yapıyorlar. Ondan sonra ambulansla hastaneye getiriyorlar. Kaza esnasında yanında 2 çocuğu da vardı. Kendisinin 4 çocuğu var ve onların psikolojileri de iyi değil" dedi.
