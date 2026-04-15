Arnavutköy’de bisikletli çocuklar, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı | Video 15 Nisan 2026 | 15:33 Arnavutköy’de caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına, bisikletli çocuklar çarptı. Kazada bisikletli çocuklardan biri yaralanırken ağır yaralanan kadının tedavisi devam ediyor. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde İstanbul Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bisiklet süren bir grup çocuk, Boğazköy Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkıp çocuklarıyla caddenin karşısına geçmeye çalışan Zebide Baba'ya çarptı. Kazada yaya kadın ve bisikletli bir çocuk yaralandı. Yaralılara, Aile Sağlığı Merkezi'ndeki sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılırken Zebide Baba ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen kadın, yoğun bakıma alındı. Zebide Baba'nın tedavisi devam ederken aile, konu ile ilgili karakola giderek şikayetçi oldu. Yaşanan kaza çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Yaralanan Zebide Baba'nın kuzeni Nuh Şimşek, "Saat 15.00 sıralarında Aile Sağlığı Merkezi'nden çıktığı sırada bir grup çocuk bisikletle yukarıdan geldi. Zebide, karşıya geçmek için yolu yarıladığı sırada 3 kişi birden çarpıyor. Bu çarpma esnasında ağır yaralandı. Şimdi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirdik. Şu anda yoğun bakımda. Dün iç kanama geçirdi. Yüz, ağız, kafa kısımlarının hepsi kırık. 6 kişilik bir grup bisikletle yarış yaparken çarpıyor. Hepsi 14-15 yaşlarında çocuklar. Kazada bisikletli bir çocuk da yaralanmış. O da şu anda başka hastanede durumunu bilmiyoruz. Kadının yüz kısmı tanınmaz halde. Orada bisiklet kiralanan yerler de var. Eğer onlardan kiralanmışsa onlardan da şikayetçi olacağız. Polise de gittik ve suç duyurusunda bulunduk. Orada yarış yapmışlar. Orası yarış yapılacak bir yer değil. Kazadan sonra ilk müdahaleyi Aile Sağlığı Merkezi'nden yapıyorlar. Ondan sonra ambulansla hastaneye getiriyorlar. Kaza esnasında yanında 2 çocuğu da vardı. Kendisinin 4 çocuğu var ve onların psikolojileri de iyi değil" dedi.