Bir adımla hayatta kaldı! Kırmızı ışıkta yola atlayan şahıs ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu | Video 15.04.2026 | 11:48 Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yayalara kırmızı ışık yanarken yola atlayan bir genç, hızla gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Nefes kesen anlar saniye saniye kameraya yansırken, yayanın tek adımla hayatta kaldığı o anlar izleyenleri şaşkına çevirdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde trafik ışıklarının araçlara yeşil yandığı sırada karşıya geçmek isteyen bir yaya, akan trafiğe aldırış etmeden yola çıktı. O esnada seyir halinde olan bir otomobil, aniden önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yaptı.Kazanın eşiğinden dönülen olayda, yaya son anda attığı adımla aracın altında kalmaktan kurtuldu. Yaşanan o korku dolu anlar ise başka bir otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı.