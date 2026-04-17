Maskot kedi yavrularını okula emanet etti: İşte duygulandıran an! | Video

Maskot kedi yavrularını okula emanet etti: İşte duygulandıran an!

17 Nisan 2026 | 09:08

Düzce'de Güzel Sanatlar Lisesinin maskotu haline gelen "Neva" isimli kedi, bahçede dünyaya getirdiği yavrularını öğretmenler odasındaki geri dönüşüm kutusuna taşıdı. Okul Müdürü Nazmi Bal, "Yaşadığımız bu zor günlerde içimize az da olsa bir umut ışığı serpildi. Okulların ne kadar güvenilir olduğunu hatırlattı" dedi.