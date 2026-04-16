Gülistan Doku soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı: İşte faillerle, Gülistan'ın mobese görüntüleri! | Video

16 Nisan 2026 | 14:27

Tunceli'de altı yıldır kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada, Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Doku’nun çalıştığı kafeye gelme anından Sarısaltuk Viyadüğü'ndeki son görülme anına kadar olan yaklaşık 19 saatlik bir süreç yer aldı.