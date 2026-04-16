Araç trafiğine kapalı çarşıda çekilen 7 saniyelik video 30 Bin TL'ye patladı 16 Nisan 2026 | 11:57 Hatay'da araç trafiğine kapalı olan çarşı içerisine otomobiliyle giren şahsın çektiği 7saniyelik video sonrası 30 bin TL para cezası uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen sanal devriye ve denetim çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir şahsın araç trafiğine kapalı olan İskenderun Ulu Cami Caddesi Ayakkabıcılar Çarşısı içerisine aracıyla girdiği ve bu anları kayda alarak paylaştığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda; söz konusu görüntüleri yayınlayan ve kural ihlalini gerçekleştiren şahsın A.K. olduğu tespit edilmiş, şahsa karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 30 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan çarşıda araç girişinin yasak olduğuna dair bulunan tabelanın olması dikkat çekti.Bölgenin araç trafiğine kapalı olduğunu dile getiren Halit Turgut, "Yapacak bir şey yok, burası Türkiye ve burada her şey olur. Vatandaş buradan geçiyor. Sadece burası insanların geçişidir ve motor, araba burada geçiş yasak. Olmaması lazım yani. Yani olması gerekeni diyorum ben; Şimdi sen bir ailenle buradan geçtiğin zaman, burada motor hızlı geçtiği zaman ya senin annene, ya kardeşine vursa. İnsanları böyle şeylerden mağdur görmek lazım" dedi.