Kendini savcı olarak tanıtıp yaşlı kadının altınlarını alan 2 şüpheli yakalandı | Video
17 Nisan 2026 | 11:49
Bolu'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" yalanıyla 71 yaşındaki kadını 350 bin TL dolandıran 2 şahıs, polis ekiplerinin 250 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
250 SAAT KAMERA İZLEMESİ
Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını ve şüpheli aracı mercek altına aldı. Yaklaşık 250 saatlik kamera kaydını saniye saniye izleyen polis, olayı gerçekleştirenlerin F.A. (30) ve P.E. (42) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin İstanbul'un Esenyurt ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, 16 Nisan'da iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda F.A. ve P.E. yakalanarak gözaltına alındı. Bolu'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan biri kadın olmak üzere 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 kişi gözaltında | Video 17.04.2026 | 11:00
Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı | Video 17.04.2026 | 10:20
Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklu cezaevine sevk edildi | Video 17.04.2026 | 09:40
Maskot kedi yavrularını okula emanet etti: İşte duygulandıran an! | Video 17.04.2026 | 09:01
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı | Video 17.04.2026 | 08:25
Erzincan'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü | Video 17.04.2026 | 08:21
Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu! Kovalamaca anları kamerada | Video 16.04.2026 | 15:04
Çorlu'da müstakil evin terasında yangın | Video 16.04.2026 | 12:58
Artvin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 16.04.2026 | 11:49
İki grup arasındaki kavgada 1 kişi bıçaklandı, 4 kişi darp edildi | Video 16.04.2026 | 10:48