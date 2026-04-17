Kendini savcı olarak tanıtıp yaşlı kadının altınlarını alan 2 şüpheli yakalandı | Video

17 Nisan 2026 | 11:49

Bolu'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" yalanıyla 71 yaşındaki kadını 350 bin TL dolandıran 2 şahıs, polis ekiplerinin 250 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 7 Nisan'da Bolu il merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 71 yaşındaki F.A.'yı telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, yaşlı kadını "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" diyerek korkuttu. Paniğe kapılan F.A., toplam 350 bin TL değerindeki nakit para ve ziynet eşyasını ikametine gelen dolandırıcılara elden teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadının ihbarı üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

250 SAAT KAMERA İZLEMESİ
Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını ve şüpheli aracı mercek altına aldı. Yaklaşık 250 saatlik kamera kaydını saniye saniye izleyen polis, olayı gerçekleştirenlerin F.A. (30) ve P.E. (42) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin İstanbul'un Esenyurt ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, 16 Nisan'da iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda F.A. ve P.E. yakalanarak gözaltına alındı. Bolu'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan biri kadın olmak üzere 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
