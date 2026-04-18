Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel, cezaevine gönderildi
18 Nisan 2026 | 22:38
Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile yakın koruması Şükrü Eroğlu, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmek üzere adliye binasından çıkarıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı adliye çevresinde polis ekipleri yoğunluk oluştururken, sevk sırasında şüpheliler zırhlı araçla cezaevine götürüldü. Bu sırada adliye önünde bekleyen kalabalık, sık sık “Katiller hesap verecek” sloganı attı.
