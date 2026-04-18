Malatya'da acı olay: Stajyer öğrenci 25 metreden düşerek hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı | Video

18 Nisan 2026 | 16:34

Malatya'da staj gördüğü inşaatta yaklaşık 25 metre yükseklikten düşen 17 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. Feci olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan özel bir inşaatta staj gören 17 yaşındaki Engin Tuncay'a ustası tarafından bir üst kattan malzeme getirmesi söylendi. Spiral makinesini almak için üst kata çıkan ve bir süre geri dönmeyen Tuncay, binanın yan tarafında yerde hareketsiz halde bulundu. Özel bir araçla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Engin Tuncay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Engin Tuncay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
