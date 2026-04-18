Beyoğlu'nda 5 kişinin yaralandığı dolmuş kazası kamerada | Video

18 Nisan 2026 | 11:31

Beyoğlu'nda dün otomobilin çarptığı dolmuş, refüje çıkarak yön tabelası ile aydınlatma direğine çarptı. Kazada dolmuşta bulunan 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede duraklama yaptıktan sonra yeniden yola çıkmak için manevra yapan D.Ö., kullandığı otomobille, aynı yönde seyir halinde olan A.Ş. idaresindeki dolmuşa çarptı.

DOLMUŞ REFÜJE ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle şoförünün kontrolünü kaybettiği dolmuş refüje çıkarak önce yön tabelasına ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada dolmuşta yolcu olarak bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin dolmuşa çarpması ve dolmuşun savrularak refüje çıktığı görülüyor.

SÜRÜCÜLER SERBEST BIRAKILDI

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili araç sürücüleri, haklarında 'Taksirle yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. Sürücüler savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

