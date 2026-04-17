Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklu cezaevine sevk edildi | Video 17 Nisan 2026 | 10:49 Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan 2 şüpheli cezaevine sevk edildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. bugün adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan G.E. ile E.E. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Tunceli Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlanan S.G. ile S.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.