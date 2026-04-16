Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı | Video 16 Nisan 2026 | 11:22 Hatay'da karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada otomobilin çarpmasıyla yere yığılan kadının o anları kameraya yansıdı.

Kaza; Payas ilçesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yaşandı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına, dönüş yapmak isteyen otomobil çarptı. An be an kameralara yansıyan görüntülerde; dönüş yapmak isteyen otomobil kadına çarptığı ve kadının çarpmayla yere yığıldığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.