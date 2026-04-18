Husumet kavgası dehşete dönüştü: Bafra'da şişler konuştu, 3 yaralı | Video 18 Nisan 2026 | 09:02 Samsun'un Bafra ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi kesici aletle yaralanırken, 1 kişi de darp edildi.

Olay, Gazipaşa Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Kavga sırasında U.C. (27) ve F.A. (26), sırtlarına aldıkları bıçak ve şiş darbeleriyle yaralanırken, Y.Ö. ise darp edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Olayın ardından kaçan şüpheliler A.K. (17) ve A.Ç.Ü. (20)'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.Öte yandan A.K.'nin daha önce bir iş yeri kurşunlama olayına karıştığı, 10 Nisan'da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kavak Cezaevi'ne gönderildiği ve yaklaşık 4 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.