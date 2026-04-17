İstanbul'da 7 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 19 kişi gözaltına alındı | Video 17 Nisan 2026 | 13:44 İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 7 ilçede önceden belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, sokak satıcısı olduğu değerlendirilen 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Araştırmalar neticesinde; Pendik, Ataşehir, Kartal, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Tuzla'da tespit edilen adreslere 17 Nisan saat 05.30 sıralarında eş zamanlı düzenlenen operasyonda 19 şüpheli şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.