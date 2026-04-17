Erzincan'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü | Video
17 Nisan 2026 | 08:28
Erzincan-Sivas karayolunun Koçyatağı mevkisinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen tır sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Erzincan'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü | Video 17.04.2026 | 08:21
Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu! Kovalamaca anları kamerada | Video 16.04.2026 | 15:04
Çorlu'da müstakil evin terasında yangın | Video 16.04.2026 | 12:58
Artvin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 16.04.2026 | 11:49
İki grup arasındaki kavgada 1 kişi bıçaklandı, 4 kişi darp edildi | Video 16.04.2026 | 10:48
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı | Video 16.04.2026 | 09:59
Araç trafiğine kapalı çarşıda çekilen 7 saniyelik video 30 Bin TL'ye patladı 16.04.2026 | 09:42
Trabzon'daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 16.04.2026 | 08:45
Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama | Video 16.04.2026 | 08:20
Tamir sırasında yanan elektrikli motosiklet küle döndü 15.04.2026 | 19:35