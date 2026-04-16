İki grup arasındaki kavgada 1 kişi bıçaklandı, 4 kişi darp edildi | Video

16 Nisan 2026 | 11:26

Eskişehir'de henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 4 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbedede kavgadaki gruplardan Mustafa Furkan G. vücudunun 4 yerinden bıçakla yaralanırken, olaya karşıan Ercan G., Erhan Y., Şehmus T. ve Emin Ç. de darbedildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Furkan G.'nin ve diğer şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde olayla ilgili kaçan şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan kavga esnasında bir kişinin de tabancayla ateş ettiği tespit edilirken, polis ekiplerince konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kavgayı ayırmaya çalışan Ezel Atacan, "Ben bu şahıslarla karşılaştım, 'Kavga etmeyin gerek yok' dedim. Ayırmaya çalıştım, biri benim tanıdığımdı, onu çekmeye çalıştım. Konu neydi bilmiyorum. Bu taraftan bir grup geldi" dedi.

