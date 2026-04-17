Samsun'da narkotik operasyonları: 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı | Video
17 Nisan 2026 | 12:13
Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
60 BİN 312 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Atakum ilçesinde, daha önce uyuşturucu suçundan görevine son verilen Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi eski muhtarı E.D. (43) ile T.G.S. (39) ve İ.Ö. (26) isimli şahısların kullandığı ikamete yönelik yapılan aramada toplam 60 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Canik ilçesinde M.A.S. (21) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 9,20 gram fubinica ile 41 adet sentetik ecza bulundu. İlkadım ilçesinde ise B.Ç. isimli şahsın üzerinde gerçekleştirilen aramada 13,21 gram bonzai ve 4 adet bonzai katkılı sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan toplam 5 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.
