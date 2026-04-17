Samsun'da narkotik operasyonları: 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı | Video

17 Nisan 2026 | 12:13

Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde operasyon ve uygulamalar gerçekleştirildi.

60 BİN 312 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Atakum ilçesinde, daha önce uyuşturucu suçundan görevine son verilen Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi eski muhtarı E.D. (43) ile T.G.S. (39) ve İ.Ö. (26) isimli şahısların kullandığı ikamete yönelik yapılan aramada toplam 60 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Canik ilçesinde M.A.S. (21) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 9,20 gram fubinica ile 41 adet sentetik ecza bulundu. İlkadım ilçesinde ise B.Ç. isimli şahsın üzerinde gerçekleştirilen aramada 13,21 gram bonzai ve 4 adet bonzai katkılı sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan toplam 5 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.

MİT’ten siber suç şebekesine operasyon: 12 kişi gözaltında | Video 01:50
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 kişi gözaltında | Video 17.04.2026 | 11:00
Kendini savcı olarak tanıtıp yaşlı kadının altınlarını alan 2 şüpheli yakalandı | Video 01:08
Kendini savcı olarak tanıtıp yaşlı kadının altınlarını alan 2 şüpheli yakalandı | Video 17.04.2026 | 11:42
Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı | Video 02:34
Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı | Video 17.04.2026 | 10:20
Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklu cezaevine sevk edildi | Video 01:37
Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklu cezaevine sevk edildi | Video 17.04.2026 | 09:40
Kır çiçeklerinden yoğurt yapılır mı? İşte yörüklerin yoğurt mayalama sırrı! | Video 00:58
Kır çiçeklerinden yoğurt yapılır mı? İşte yörüklerin yoğurt mayalama sırrı! | Video 17.04.2026 | 09:17
Maskot kedi yavrularını okula emanet etti: İşte duygulandıran an! | Video 04:19
Maskot kedi yavrularını okula emanet etti: İşte duygulandıran an! | Video 17.04.2026 | 09:01
Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı | Video 00:56
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı | Video 17.04.2026 | 08:25
Şişli’de genç kıza çarpmamak için manevra yapan sürücü bariyerlere çarptı! | Video 02:22
Şişli'de genç kıza çarpmamak için manevra yapan sürücü bariyerlere çarptı! | Video 17.04.2026 | 08:21
Erzincan’da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü | Video 00:57
Erzincan'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü | Video 17.04.2026 | 08:21
Diyarbakır’da panik anları: Pompalı tüfekle yürüyen kişi gözaltına alındı! İşte o anlar | Video 00:55
Diyarbakır'da panik anları: Pompalı tüfekle yürüyen kişi gözaltına alındı! İşte o anlar | Video 16.04.2026 | 16:53
Kapalıçarşı’da düzenlenen operasyonda 3 milyon dolar değerinde 80 karat pırlanta yüzük ele geçirildi | Video 00:56
Kapalıçarşı’da düzenlenen operasyonda 3 milyon dolar değerinde 80 karat pırlanta yüzük ele geçirildi | Video 16.04.2026 | 16:12
SON DAKİKA: İsa Aras Mersinli’nin poligondaki görüntüleri ortaya çıktı! Babasıyla böyle atış talimi yapmış... | Video 01:03
SON DAKİKA: İsa Aras Mersinli'nin poligondaki görüntüleri ortaya çıktı! Babasıyla böyle atış talimi yapmış... | Video 16.04.2026 | 15:25
Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu! Kovalamaca anları kamerada | Video 01:24
Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu! Kovalamaca anları kamerada | Video 16.04.2026 | 15:04
Gülistan Doku soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı: İşte faillerle, Gülistan’ın mobese görüntüleri! | Video 13:37
Gülistan Doku soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı: İşte faillerle, Gülistan'ın mobese görüntüleri! | Video 16.04.2026 | 14:19
Interpol tarafından ’Kırmızı Bültenle’ aranan altın kaçakçısı İstanbul’da yakalandı | Video 00:28
Interpol tarafından 'Kırmızı Bültenle' aranan altın kaçakçısı İstanbul'da yakalandı | Video 16.04.2026 | 14:11
Çorlu’da müstakil evin terasında yangın | Video 01:43
Çorlu'da müstakil evin terasında yangın | Video 16.04.2026 | 12:58
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 16:51
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 16.04.2026 | 12:34
Artvin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:46
Artvin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 16.04.2026 | 11:49
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde karar çıktı: Nevzat Bahtiyar’a 17 yıl hapis cezası verildi! | Video 05:47
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde karar çıktı: Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verildi! | Video 16.04.2026 | 11:43

