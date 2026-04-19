İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı | Video

19 Nisan 2026 | 08:02

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz Hattı gemi trafiğine kapatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, İstanbul Boğazı'nda etkili olurken görüş mesafesi azaldı. Sis yüksek kesimlerde etkili olmasının yanı sıra boğaz boyunca da görüldü. Sis sebebiyle herhangi bir vapur ve Şehir Hatları seferinin iptal olmadığı öğrenildi.
Sis, Üsküdar ve çevresinde görüş mesafesini yer yer birkaç metreye kadar düşürdü. Bosna Bulvarı üzerinde seyreden sürücüler, tedbir amaçlı araçlarının dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerledi. Etkisini artıran sis tabakası İstanbul Boğazı'nı da kaplarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutunun içinde kalarak gözden kayboldu. Boğaz'daki sisin oluşturduğu manzara Çamlıca Tepesi'nden kaydedilen görüntülere yansıdı. İlerleyen saatlerde sisin dağılması bekleniyor.


Boğaz Hattı trafiğe kapandı
Şehir içi denizden ulaşımda iptallere sebep olmayan sis uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyeti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı | Video 06:26
İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı | Video 19.04.2026 | 08:00
Kayseri’de kaza yapan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı | Video 01:16
Kayseri’de kaza yapan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı | Video 19.04.2026 | 07:59
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel, cezaevine gönderildi 00:53
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel, cezaevine gönderildi 18.04.2026 | 22:22
Malatya’da acı olay: Stajyer öğrenci 25 metreden düşerek hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı | Video 01:31
Malatya'da acı olay: Stajyer öğrenci 25 metreden düşerek hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı | Video 18.04.2026 | 16:12
Sivas’ta otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı | Video 00:22
Sivas’ta otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı | Video 18.04.2026 | 15:18
Bursa’da rüşvet ve örgüt soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı | Video 02:14
Bursa'da rüşvet ve örgüt soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı | Video 18.04.2026 | 15:17
Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran görüntü: Nasıl öldürüldüğünü anlattı! | Video 00:37
Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran görüntü: Nasıl öldürüldüğünü anlattı! | Video 18.04.2026 | 15:16
Narin cinayetinde 17 yıl hapse çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu tutuklandı | Video 01:20
Narin cinayetinde 17 yıl hapse çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı | Video 18.04.2026 | 14:28
İş arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video 01:27
İş arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video 18.04.2026 | 14:01
Zonguldak’ta feci olay kamerada: Kamyonun çarptığı genç kız hayatını kaybetti! | Video 00:16
Zonguldak'ta feci olay kamerada: Kamyonun çarptığı genç kız hayatını kaybetti! | Video 18.04.2026 | 12:51
13 ilde eş zamanlı yasadışı bahis operasyon: 71 gözaltı, 53 tutuklama | Video 00:58
13 ilde eş zamanlı yasadışı bahis operasyon: 71 gözaltı, 53 tutuklama | Video 18.04.2026 | 12:36
12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari İznik’te yakalandı | Video 00:10
12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari İznik’te yakalandı | Video 18.04.2026 | 12:36
Fırtınanın uçurduğu çatı araçlara zarar verdi: O anlar kamerada | Video 02:47
Fırtınanın uçurduğu çatı araçlara zarar verdi: O anlar kamerada | Video 18.04.2026 | 11:47
Bursa’da trafikte dehşet! Baltayla otobüs şoförünün üzerine yürüdü! | Video 00:54
Bursa'da trafikte dehşet! Baltayla otobüs şoförünün üzerine yürüdü! | Video 18.04.2026 | 11:22
Köprü bariyerlerine çarparak parçalanan otomobilde sürücü hayatını kaybetti | Video 00:48
Köprü bariyerlerine çarparak parçalanan otomobilde sürücü hayatını kaybetti | Video 18.04.2026 | 10:40
7,5 milyon aboneli Minecraft Parodileri kanalına erişim engeli! Çocukları suça teşvik eden paylaşımlar yapıyorlardı | Video 02:57
7,5 milyon aboneli Minecraft Parodileri kanalına erişim engeli! Çocukları suça teşvik eden paylaşımlar yapıyorlardı | Video 18.04.2026 | 11:13
Beyoğlu’nda 5 kişinin yaralandığı dolmuş kazası kamerada | Video 06:35
Beyoğlu'nda 5 kişinin yaralandığı dolmuş kazası kamerada | Video 18.04.2026 | 10:44
Camdan çıkarak korkulukta gezinen çocuk, yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada | Video 00:37
Camdan çıkarak korkulukta gezinen çocuk, yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada | Video 18.04.2026 | 09:34
Şiddetli fırtınanın tırda taşınan konteyneri uçurduğu anlar kamerada | Video 01:37
Şiddetli fırtınanın tırda taşınan konteyneri uçurduğu anlar kamerada | Video 18.04.2026 | 09:03
Husumet kavgası dehşete dönüştü: Bafra’da şişler konuştu, 3 yaralı | Video 00:49
Husumet kavgası dehşete dönüştü: Bafra’da şişler konuştu, 3 yaralı | Video 18.04.2026 | 08:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA