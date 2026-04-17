Tefecilik iddiasıyla yakalanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 17 Nisan 2026 | 14:53 Eskişehir'de tefecilik yaptığını iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan 3'ü kadın 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarafından tefecilik yaptıkları iddiası ile 15 şahıs yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Yakalanan 3'ü kadın 15 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.