Şişli'de genç kıza çarpmamak için manevra yapan sürücü bariyerlere çarptı! | Video 17 Nisan 2026 | 08:48 Şişli'de, bir sürücü, karşıdan karşıya geçmekte olan genç kıza çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler parçalanırken, olayda bir yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bir sürücü, ışıklarda karşıya geçmeye çalışan genç kıza çarpmamak için ani bir hamle yapınca, motosikleti kontrol edemeyerek bariyerlere savruldu. Kazanın şiddetiyle savrulan parçalar çevredeki yayalara isabet etti. Genç kızın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralıların ve sürücünün kimliklerinin henüz belirlenemediği bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.