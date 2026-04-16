Sol gözü kahverengi ve yeşil, sağ gözü mavi! 3 renkli gözleriyle görenlerin ilgisini çekiyor | Video

16 Nisan 2026 | 11:20

Kahramanmaraş’ta doğuştan farklı göz renklerine sahip olan Mehmet Eser, görenlerin dikkatini çekiyor. Sol gözü kahverengi ve yeşil tonlarını barındırırken, sağ gözü ise mavi olan Eser, kendisini görenlerin şaşırmasıyla karşılaşıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş'ta yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Eser 6 kardeşten biri olarak dünyaya geldi. İki gözündeki 3 farklı renkle dikkat çeken Eser, doğuştan sol gözü kahverengi ve yeşil, sağ gözü ise mavi olarak doğdu. Yaşadığı mahallede ilgi odağı haline gelen Eser, hayata farklı renklerle bakmanın tadını çıkarıyor.

"ANNEM, 'ÇOCUĞUM OLURSA FARKLI OLSUN' DEMİŞ"
Gözünün doğuştan 3 renk olduğunu iade eden Mehmet Eser, "Sol gözüm kahverengi ve yeşil, sağ gözüm mavi. 4 kız çocuğu varmış annemin. Sonra annem buradaki Malik Bin Ejder türbesine gidip dua yapmış. Annem duasında, 'çocuğum olursa farklı olsun' demiş. Benim gözlerim bu şekilde abimin de saçları farklı. Çevredekilerin hoşuna gidiyor. Fotoğraf çekiliyorlar. Renkten dolayı değil ama gözlerim de yüzde 60 görme sorunum da var. Raporluyum. Benim göz nakli olmam lazım ama korkuyorum. Ben de gördüğüm için çok ilgilenmiyorum" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA