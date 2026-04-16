Sol gözü kahverengi ve yeşil, sağ gözü mavi! 3 renkli gözleriyle görenlerin ilgisini çekiyor | Video
16 Nisan 2026 | 11:20
Kahramanmaraş’ta doğuştan farklı göz renklerine sahip olan Mehmet Eser, görenlerin dikkatini çekiyor. Sol gözü kahverengi ve yeşil tonlarını barındırırken, sağ gözü ise mavi olan Eser, kendisini görenlerin şaşırmasıyla karşılaşıyor.
"ANNEM, 'ÇOCUĞUM OLURSA FARKLI OLSUN' DEMİŞ"
Gözünün doğuştan 3 renk olduğunu iade eden Mehmet Eser, "Sol gözüm kahverengi ve yeşil, sağ gözüm mavi. 4 kız çocuğu varmış annemin. Sonra annem buradaki Malik Bin Ejder türbesine gidip dua yapmış. Annem duasında, 'çocuğum olursa farklı olsun' demiş. Benim gözlerim bu şekilde abimin de saçları farklı. Çevredekilerin hoşuna gidiyor. Fotoğraf çekiliyorlar. Renkten dolayı değil ama gözlerim de yüzde 60 görme sorunum da var. Raporluyum. Benim göz nakli olmam lazım ama korkuyorum. Ben de gördüğüm için çok ilgilenmiyorum" dedi.
Trabzon'daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 16.04.2026 | 08:45
Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama | Video 16.04.2026 | 08:20
Beşiktaş’ta trafikte tartışan sürücü ve yolcuya 192 bin lira ceza | Video 15.04.2026 | 13:56
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı | Video 15.04.2026 | 10:30
