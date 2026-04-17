Bir garip kaza kamerada: Etrafında aracıya etrafında dönen sürücü iş yerine çarptı | Video 17 Nisan 2026 | 15:59 Elazığ'da kadın sürücü, dönüş yaptığı sırada aracıyla iş yerinin kapısına çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Elazığ Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın bir sürücü otomobiliyle dönmeye çalıştı. Dönüş yaptığı sırada aracı durduramayan sürücü, bir iş yerinin kapısına çaptı. Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar oluştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.