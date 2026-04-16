Interpol tarafından 'Kırmızı Bültenle' aranan altın kaçakçısı İstanbul'da yakalandı | Video

16 Nisan 2026 | 14:47

Altın kaçakçılığı suçundan İnterpol tarafından da Kırmızı Bültenle aranan Ingılab Babayev (38), polis ekiplerinin uzun süren takibi sonucu Eyüpsultan'da yakalandı. Şüphelinin, 2024 yılında İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve toplam 16 kilogram altının ele geçirildiği kaçakçılık olayının organizatörü olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; hakkında örgütlü şekilde değerli mücevherat kaçakçılığı yapmak suçundan uluslararası düzeyde İnterpol Kırmızı Bülten ile aranma ve yakalama kararı bulunan Ingılab Babayev (38), uzun süredir firari durumdaydı.

2024 YILINDA ELE GEÇİRİLEN 16 KİLOGRAM ALTIN KAÇAKCILIĞININ ORGANİZATÖRÜ

İstanbul Havalimanı'nda 2024 yılında gerçekleşen olayda, polis ekipleri, şüphelendikleri iki güvenlik görevlisinin üzerini aradı. Yapılan aramada, şüphelilerin beline gizlenmiş halde 16 kilogram ağırlığında 32 adet külçe altın ele geçirildi. Dubai'den geldiği tespit edilen altınların izini süren polis ekiplerinin, düzenlediği operasyonda 7 kişi yakalanmıştı. Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri İngılab Babayev ise kaçmayı başarmıştı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık olayının organizatörü olduğu belirlenmişti.

AİLESİNİ İSTANBUL'A ÇAĞIRDI, YAKALANDI

Babayev, bir süre önce ailesini İstanbul'a çağırdı. Ailenin İstanbul'a dönmesi üzerine polis ekiplerinin takibi başladı. Eyüpsultan'da bulunan bir rezidansta saklandığı tespit edilen Babayev, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı: İşte faillerle, Gülistan’ın mobese görüntüleri! | Video 13:37
Gülistan Doku soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı: İşte faillerle, Gülistan'ın mobese görüntüleri! | Video 16.04.2026 | 14:19
Interpol tarafından ’Kırmızı Bültenle’ aranan altın kaçakçısı İstanbul’da yakalandı | Video 00:28
Interpol tarafından 'Kırmızı Bültenle' aranan altın kaçakçısı İstanbul'da yakalandı | Video 16.04.2026 | 14:11
Çorlu’da müstakil evin terasında yangın | Video 01:43
Çorlu'da müstakil evin terasında yangın | Video 16.04.2026 | 12:58
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 16:51
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 16.04.2026 | 12:34
Artvin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:46
Artvin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 16.04.2026 | 11:49
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde karar çıktı: Nevzat Bahtiyar’a 17 yıl hapis cezası verildi! | Video 05:47
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde karar çıktı: Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verildi! | Video 16.04.2026 | 11:43
İki grup arasındaki kavgada 1 kişi bıçaklandı, 4 kişi darp edildi | Video 01:30
İki grup arasındaki kavgada 1 kişi bıçaklandı, 4 kişi darp edildi | Video 16.04.2026 | 10:48
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı | Video 00:28
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı | Video 16.04.2026 | 09:59
Sol gözü kahverengi ve yeşil, sağ gözü mavi! 3 renkli gözleriyle görenlerin ilgisini çekiyor | Video 01:57
Sol gözü kahverengi ve yeşil, sağ gözü mavi! 3 renkli gözleriyle görenlerin ilgisini çekiyor | Video 16.04.2026 | 09:59
Araç trafiğine kapalı çarşıda çekilen 7 saniyelik video 30 Bin TL’ye patladı 02:10
Araç trafiğine kapalı çarşıda çekilen 7 saniyelik video 30 Bin TL'ye patladı 16.04.2026 | 09:42
Trabzon’daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 00:46
Trabzon'daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 16.04.2026 | 08:45
Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 287 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:21
Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 287 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 16.04.2026 | 08:20
Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama | Video 00:32
Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama | Video 16.04.2026 | 08:20
Tamir sırasında yanan elektrikli motosiklet küle döndü 01:12
Tamir sırasında yanan elektrikli motosiklet küle döndü 15.04.2026 | 19:35
Masanın üstüne çıkıp vitrindeki telefonları alarak kaçtı! O anlar kamerada | Video 00:49
Masanın üstüne çıkıp vitrindeki telefonları alarak kaçtı! O anlar kamerada | Video 15.04.2026 | 16:17
Sürücüsüz minibüs yola çıktı, seyir halindeki araçların arasına böyle daldı | Video 03:23
Sürücüsüz minibüs yola çıktı, seyir halindeki araçların arasına böyle daldı | Video 15.04.2026 | 15:32
SON DAKİKA: Şanlıurfa’nın ardından Kahramanmaraş’ta dehşet! 8. Sınıf öğrencisi 5 silah 7 şarjörle okulu bastı! 4 ölü, 20 yaralı | Video 03:09
SON DAKİKA: Şanlıurfa'nın ardından Kahramanmaraş'ta dehşet! 8. Sınıf öğrencisi 5 silah 7 şarjörle okulu bastı! 4 ölü, 20 yaralı | Video 15.04.2026 | 15:03
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Vali Ünlüer açıkladı: 4 can kaybı, 20 yaralı var! | Video 01:50
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! Vali Ünlüer açıkladı: 4 can kaybı, 20 yaralı var! | Video 15.04.2026 | 14:43
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var! | Video 04:43
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var! | Video 15.04.2026 | 14:12
Beşiktaş’ta trafikte tartışan sürücü ve yolcuya 192 bin lira ceza | Video 00:40
Beşiktaş’ta trafikte tartışan sürücü ve yolcuya 192 bin lira ceza | Video 15.04.2026 | 13:56

