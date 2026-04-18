Bursa'da rüşvet ve örgüt soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı | Video

18 Nisan 2026 | 15:58

Bursa’da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 3 müteahhit daha tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, 16 Nisan'da gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.R., S.Ç. ve İ.D., adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son tutuklamalarla birlikte, aralarında İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de bulunduğu soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi.

Öte yandan soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

57 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma dosyasına göre, Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının, inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaptığı ve bu yolla maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.

Bu kapsamda 31 Mart'ta düzenlenen operasyonda, Bozbey'in yakınları, belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen iş insanlarının da aralarında bulunduğu toplam 57 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
