13 ilde eş zamanlı yasadışı bahis operasyon: 71 gözaltı, 53 tutuklama | Video
18 Nisan 2026 | 13:40
Sakarya merkezli 13 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda polis ekiplerince gözaltına alınan 71 şüpheliden 53’ü tutuklandı.
13 ilde eş zamanlı operasyon
14 Nisan 2026 tarihinde Sakarya merkezli olmak üzere Düzce, İstanbul, Bursa, Antalya, Afyonkarahisar, Ordu, Adana, Trabzon, Aydın, Denizli, İzmir ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 53 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
