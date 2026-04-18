Video Yaşam 13 ilde eş zamanlı yasadışı bahis operasyon: 71 gözaltı, 53 tutuklama | Video
13 ilde eş zamanlı yasadışı bahis operasyon: 71 gözaltı, 53 tutuklama

13 ilde eş zamanlı yasadışı bahis operasyon: 71 gözaltı, 53 tutuklama | Video

18 Nisan 2026 | 13:40

Sakarya merkezli 13 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda polis ekiplerince gözaltına alınan 71 şüpheliden 53’ü tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7258 sayılı kanuna muhalefet suçuna yönelik yürütülen projeli çalışmalar çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, yasadışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını temin eden, kendi hesap bilgilerini para karşılığında kullandıran ve yasadışı para trafiğinde yer aldığı belirlenen şüpheliler tespit edildi.

13 ilde eş zamanlı operasyon
14 Nisan 2026 tarihinde Sakarya merkezli olmak üzere Düzce, İstanbul, Bursa, Antalya, Afyonkarahisar, Ordu, Adana, Trabzon, Aydın, Denizli, İzmir ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 53 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

13 ilde eş zamanlı yasadışı bahis operasyon: 71 gözaltı, 53 tutuklama | Video 00:58
13 ilde eş zamanlı yasadışı bahis operasyon: 71 gözaltı, 53 tutuklama | Video 18.04.2026 | 12:36
12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari İznik’te yakalandı | Video 00:10
12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari İznik’te yakalandı | Video 18.04.2026 | 12:36
Fırtınanın uçurduğu çatı araçlara zarar verdi: O anlar kamerada | Video 02:47
Fırtınanın uçurduğu çatı araçlara zarar verdi: O anlar kamerada | Video 18.04.2026 | 11:47
Bursa’da trafikte dehşet! Baltayla otobüs şoförünün üzerine yürüdü! | Video 00:54
Bursa'da trafikte dehşet! Baltayla otobüs şoförünün üzerine yürüdü! | Video 18.04.2026 | 11:22
Köprü bariyerlerine çarparak parçalanan otomobilde sürücü hayatını kaybetti | Video 00:48
Köprü bariyerlerine çarparak parçalanan otomobilde sürücü hayatını kaybetti | Video 18.04.2026 | 10:40
7,5 milyon aboneli Minecraft Parodileri kanalına erişim engeli! Çocukları suça teşvik eden paylaşımlar yapıyorlardı | Video 02:57
7,5 milyon aboneli Minecraft Parodileri kanalına erişim engeli! Çocukları suça teşvik eden paylaşımlar yapıyorlardı | Video 18.04.2026 | 11:13
Beyoğlu’nda 5 kişinin yaralandığı dolmuş kazası kamerada | Video 06:35
Beyoğlu'nda 5 kişinin yaralandığı dolmuş kazası kamerada | Video 18.04.2026 | 10:44
Camdan çıkarak korkulukta gezinen çocuk, yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada | Video 00:37
Camdan çıkarak korkulukta gezinen çocuk, yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada | Video 18.04.2026 | 09:34
Şiddetli fırtınanın tırda taşınan konteyneri uçurduğu anlar kamerada | Video 01:37
Şiddetli fırtınanın tırda taşınan konteyneri uçurduğu anlar kamerada | Video 18.04.2026 | 09:03
Husumet kavgası dehşete dönüştü: Bafra’da şişler konuştu, 3 yaralı | Video 00:49
Husumet kavgası dehşete dönüştü: Bafra’da şişler konuştu, 3 yaralı | Video 18.04.2026 | 08:58
Uzman isimlerden çocuklarda şiddet eğilimine karşı çağrı! | Video 01:38
Uzman isimlerden çocuklarda şiddet eğilimine karşı çağrı! | Video 17.04.2026 | 16:42
Bir garip kaza kamerada: Etrafında aracıya etrafında dönen sürücü iş yerine çarptı | Video 01:10
Bir garip kaza kamerada: Etrafında aracıya etrafında dönen sürücü iş yerine çarptı | Video 17.04.2026 | 15:40
Tefecilik iddiasıyla yakalanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:31
Tefecilik iddiasıyla yakalanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 17.04.2026 | 14:47
Beyoğlu’nda yürürken yankesicilik ile telefon çaldı, kısa sürede yakalandı | Video 00:16
Beyoğlu’nda yürürken yankesicilik ile telefon çaldı, kısa sürede yakalandı | Video 17.04.2026 | 12:23
İstanbul’da 7 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 19 kişi gözaltına alındı | Video 01:14
İstanbul'da 7 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 19 kişi gözaltına alındı | Video 17.04.2026 | 13:39
Diyarbakır’da korkunç olay! Otomobil tren ile çarpıştı: Feci kaza kamerada | Video 01:17
Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil tren ile çarpıştı: Feci kaza kamerada | Video 17.04.2026 | 12:17
Samsun’da narkotik operasyonları: 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı | Video 01:30
Samsun'da narkotik operasyonları: 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı | Video 17.04.2026 | 12:04
MİT’ten siber suç şebekesine operasyon: 12 kişi gözaltında | Video 01:50
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 kişi gözaltında | Video 17.04.2026 | 11:00
Kendini savcı olarak tanıtıp yaşlı kadının altınlarını alan 2 şüpheli yakalandı | Video 01:08
Kendini savcı olarak tanıtıp yaşlı kadının altınlarını alan 2 şüpheli yakalandı | Video 17.04.2026 | 11:42
Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı | Video 02:34
Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı | Video 17.04.2026 | 10:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA