12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari İznik'te yakalandı | Video 18 Nisan 2026 | 13:06 Bursa'da hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında M.T. isimli şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 0,45 gram metamfetamin ile iki parça halinde sentetik kannabinoid ele geçirildi.Şahıs hakkında ayrıca "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.Bursa Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.