İş arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video

İş arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
18 Nisan 2026 | 14:23

Samsun'da iş arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki öğrenci yurdu önünde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu suçundan 4 suç kaydı bulunan Haşim Yiğit (22) ile aynı restoranda çalışan iş arkadaşı Eren Bakır (31) arasında gündüz saatlerinde iş yerinde küfürleşmeden kaynaklı tartışma yaşandı. Akşam saatlerinde tekrar karşılaşan ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Haşim Yiğit sokak ortasında Eren Bakır'ı gösünden bıçakla ağır yaraladı.

Eren Bakır ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgulaması tamamlanan Haşim Yiğit, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA