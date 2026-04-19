Siirt’te yağış sele dönüştü, ev ve iş yerlerini su bastı | Video

19 Nisan 2026 | 11:23

Siirt’in Kurtalan ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle dereler taşarken, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, aniden bastıran yağışla birlikte taşan dereler, çevredeki mahalleleri etkisi altına aldı. Birçok ev ve iş yeri su altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde suyun yüksekliği ciddi boyutlara ulaştı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, su tahliye çalışmaları ve hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerini ve evlerini korumaya çalıştı. Yaşanan sel felaketi sonrası bölgede maddi hasar oluştu.


Yetkililer, vatandaşları muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

