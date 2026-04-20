Video Yaşam İstanbul'da polis yeleğiyle sanal medyadan yayın yapan şüpheli yakalandı | Video
20 Nisan 2026 | 07:36

İstanbul'da sanal medyadan polis yeleğiyle yayın yaptığı tespit edilen şüpheli, Avcılar'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce sanal medya üzerinden bir kişinin polis yeleğiyle yayın yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen şüpheli B.O.(48) bugün Avcılar'da gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE YAPILAN ARAMALARDA POLİS YELEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca ve polis yeleği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli B.O.'nün emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul’da polis yeleğiyle sanal medyadan yayın yapan şüpheli yakalandı | Video 00:12
İstanbul'da polis yeleğiyle sanal medyadan yayın yapan şüpheli yakalandı | Video 20.04.2026 | 07:34
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi! 03:15
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi! 19.04.2026 | 23:30
Devrek’te aç kalan ayılar köye indi 00:18
Devrek’te aç kalan ayılar köye indi 19.04.2026 | 21:11
Hakkari’de 64,5 kilogram skunk ele geçirildi | Video 00:27
Hakkari'de 64,5 kilogram skunk ele geçirildi | Video 19.04.2026 | 16:49
Kilis’te kuyuya saklanan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı | Video 00:53
Kilis'te kuyuya saklanan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı | Video 19.04.2026 | 16:35
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında Türkay Sonel’den şok ifade... ’Tecavüz ile ilgim yok’ | Video 00:22
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında Türkay Sonel'den şok ifade... 'Tecavüz ile ilgim yok' | Video 19.04.2026 | 16:14
Aksaray’da su dolu kanala gömülmüş araç ekipleri alarma geçirdi | Video 05:01
Aksaray'da su dolu kanala gömülmüş araç ekipleri alarma geçirdi | Video 19.04.2026 | 16:00
Tatvan’da beton mikseri dereye uçtu | Video 00:56
Tatvan'da beton mikseri dereye uçtu | Video 19.04.2026 | 14:48
Sel suları altında kalan evlerinden AFAD ekipleri kurtardı | Video 01:45
Sel suları altında kalan evlerinden AFAD ekipleri kurtardı | Video 19.04.2026 | 14:47
Diyarbakır’da esnaf arasında silahlı kavga: 3 yaralı | Video 00:46
Diyarbakır’da esnaf arasında silahlı kavga: 3 yaralı | Video 19.04.2026 | 14:47
Afyonkarahisar’da el freni çekilmeyen otomobil, mağazaya girmek üzereyken durduruldu | Video 00:34
Afyonkarahisar'da el freni çekilmeyen otomobil, mağazaya girmek üzereyken durduruldu | Video 19.04.2026 | 14:22
Adana’da sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu | Video 01:26
Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu | Video 19.04.2026 | 14:04
Kahramanmaraş okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin mezarlarına bırakılan notlar yürekleri yaktı | Video 01:32
Kahramanmaraş okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin mezarlarına bırakılan notlar yürekleri yaktı | Video 19.04.2026 | 13:27
Dün taşlarla saldırdılar, bugün silahlarla ateş açtılar: 6 gözaltı | Video 04:51
Dün taşlarla saldırdılar, bugün silahlarla ateş açtılar: 6 gözaltı | Video 19.04.2026 | 13:26
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:19
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 19.04.2026 | 13:23
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi | Video 01:35
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi | Video 19.04.2026 | 13:22
Edirne’de kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a çarpan minibüsün sürücüsü öldü | Video 00:49
Edirne'de kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü öldü | Video 19.04.2026 | 12:47
Yolu kısaltmak isterken apartman boşluğuna düşerek öldü | Video 02:13
Yolu kısaltmak isterken apartman boşluğuna düşerek öldü | Video 19.04.2026 | 12:46
Iğdır’da sahte altın operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 00:26
Iğdır’da sahte altın operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 19.04.2026 | 12:33
Siverek’te TIR ile hafif ticaret aracı çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 01:18
Siverek’te TIR ile hafif ticaret aracı çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 19.04.2026 | 12:16

