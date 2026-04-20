İstanbul'da polis yeleğiyle sanal medyadan yayın yapan şüpheli yakalandı | Video
20 Nisan 2026 | 07:36
İstanbul'da sanal medyadan polis yeleğiyle yayın yaptığı tespit edilen şüpheli, Avcılar'da gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce sanal medya üzerinden bir kişinin polis yeleğiyle yayın yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen şüpheli B.O.(48) bugün Avcılar'da gözaltına alındı.
ŞÜPHELİNİN EVİNDE YAPILAN ARAMALARDA POLİS YELEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca ve polis yeleği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli B.O.'nün emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Devrek’te aç kalan ayılar köye indi 19.04.2026 | 21:11
Hakkari'de 64,5 kilogram skunk ele geçirildi | Video 19.04.2026 | 16:49
Kilis'te kuyuya saklanan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı | Video 19.04.2026 | 16:35
Aksaray'da su dolu kanala gömülmüş araç ekipleri alarma geçirdi | Video 19.04.2026 | 16:00
Tatvan'da beton mikseri dereye uçtu | Video 19.04.2026 | 14:48
Sel suları altında kalan evlerinden AFAD ekipleri kurtardı | Video 19.04.2026 | 14:47
Diyarbakır’da esnaf arasında silahlı kavga: 3 yaralı | Video 19.04.2026 | 14:47
Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu | Video 19.04.2026 | 14:04
Dün taşlarla saldırdılar, bugün silahlarla ateş açtılar: 6 gözaltı | Video 19.04.2026 | 13:26
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 19.04.2026 | 13:23
Yolu kısaltmak isterken apartman boşluğuna düşerek öldü | Video 19.04.2026 | 12:46
Iğdır’da sahte altın operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 19.04.2026 | 12:33
Siverek’te TIR ile hafif ticaret aracı çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 19.04.2026 | 12:16