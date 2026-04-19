Sel suları altında kalan evlerinden AFAD ekipleri kurtardı | Video
19 Nisan 2026 | 14:49
Adıyaman’ı etkisi altına alan kuvvetli yağmur nedeniyle evleri su bastı. Çok sayıda su baskınının yaşandığı Adıyaman’da evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına AFAD ekipleri yetişti.
Önce çocukları sonra yetişkinleri mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Daha sonra belediye ekipleri tarafından evin içerisine giren yağmur suyu ve balcıkların tahliyesi gerçekleştirildi. Yaşanan su baskınında çok sayıda eşyanın zarar gördüğü öğrenildi.
