Video Yaşam Afyonkarahisar'da el freni çekilmeyen otomobil, mağazaya girmek üzereyken durduruldu | Video
Afyonkarahisar'da el freni çekilmeyen otomobil, mağazaya girmek üzereyken durduruldu | Video

Afyonkarahisar'da el freni çekilmeyen otomobil, mağazaya girmek üzereyken durduruldu | Video

19 Nisan 2026 | 14:24

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde park halindeyken el freninin çekilmemesi nedeniyle geri geri hareket eden otomobil, konfeksiyon mağazasına girmek üzereyken son anda durduruldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçen cuma günü akşam saatlerinde Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Meryem Yağmur'a ait 26 AKR 628 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde park halindeyken el freninin çekilmemesi nedeniyle geri geri hareket etti. Rampa aşağı ilerleyen araç, yaklaşık 50 metre sonra yön değiştirip, Mustafa ve Muammer Şikar'a ait konfeksiyon mağazasına doğru ilerledi. Otomobilin arkasından koşan bir kişi, araca binip el frenini çekerek mağazaya girmeden durdurdu.

Görgü tanığı Hacı Saraç, araçta kimsenin bulunmadığını fark ettiğini belirterek, "Bağrışmalardan dolayı baktım, araç kendi kendine hareket ediyordu. Rampa olduğu için hızlandı ve mağazaya yöneldi. Mağaza içinde müşteriler bulunuyordu. Durdurmaya çalıştım, ezilecektim. Mağazada çocuklar da vardı, Allah korudu" dedi.

Mağaza çalışanı Mehmet Şikar ise "Müşterilerle ilgileniyordum, bir anda gürültü oldu. Otomobil iş yerinin önündeki teşhir standlarını devirerek içeri girmek üzereyken durduruldu. Otomobil içeri girse durum vahimdi. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Olayda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA