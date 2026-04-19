Kilis'te kuyuya saklanan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı | Video
19 Nisan 2026 | 16:50
Kilis'te narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hakkında 30 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve evindeki kuyuda saklanırken yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan arama kararı doğrultusunda ikamette yapılan aramada, şüpheli mutfak bölümünde üzeri tahta ve halı ile kapatılmış bir kuyunun içerisinde yakalandı. Kuyuda yapılan aramada, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 900 TL, 3 bin 600 dolar ve 100 euro ele geçirildi.
Evde devam eden aramalarda ise 3.49 gram metamfetamin, 1.51 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 11 kartuş, 5 fişek ve 2 cep telefonu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
