Kilis'te kuyuya saklanan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı | Video

19 Nisan 2026 | 16:50

Kilis'te narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hakkında 30 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve evindeki kuyuda saklanırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 ayrı dosyadan toplam 30 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 9 bin 900 TL adli para cezası bulunan H.B. isimli şahsın Şıh Abdullah Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti.
Alınan arama kararı doğrultusunda ikamette yapılan aramada, şüpheli mutfak bölümünde üzeri tahta ve halı ile kapatılmış bir kuyunun içerisinde yakalandı. Kuyuda yapılan aramada, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 900 TL, 3 bin 600 dolar ve 100 euro ele geçirildi.
Evde devam eden aramalarda ise 3.49 gram metamfetamin, 1.51 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 11 kartuş, 5 fişek ve 2 cep telefonu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında Türkay Sonel’den şok ifade... ’Tecavüz ile ilgim yok’ | Video 00:22
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında Türkay Sonel'den şok ifade... 'Tecavüz ile ilgim yok' | Video 19.04.2026 | 16:14
Aksaray’da su dolu kanala gömülmüş araç ekipleri alarma geçirdi | Video 05:01
Aksaray'da su dolu kanala gömülmüş araç ekipleri alarma geçirdi | Video 19.04.2026 | 16:00
Tatvan’da beton mikseri dereye uçtu | Video 00:56
Tatvan'da beton mikseri dereye uçtu | Video 19.04.2026 | 14:48
Sel suları altında kalan evlerinden AFAD ekipleri kurtardı | Video 01:45
Sel suları altında kalan evlerinden AFAD ekipleri kurtardı | Video 19.04.2026 | 14:47
Diyarbakır’da esnaf arasında silahlı kavga: 3 yaralı | Video 00:46
Diyarbakır’da esnaf arasında silahlı kavga: 3 yaralı | Video 19.04.2026 | 14:47
Afyonkarahisar’da el freni çekilmeyen otomobil, mağazaya girmek üzereyken durduruldu | Video 00:34
Afyonkarahisar'da el freni çekilmeyen otomobil, mağazaya girmek üzereyken durduruldu | Video 19.04.2026 | 14:22
Adana’da sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu | Video 01:26
Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu | Video 19.04.2026 | 14:04
Kahramanmaraş okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin mezarlarına bırakılan notlar yürekleri yaktı | Video 01:32
Kahramanmaraş okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin mezarlarına bırakılan notlar yürekleri yaktı | Video 19.04.2026 | 13:27
Dün taşlarla saldırdılar, bugün silahlarla ateş açtılar: 6 gözaltı | Video 04:51
Dün taşlarla saldırdılar, bugün silahlarla ateş açtılar: 6 gözaltı | Video 19.04.2026 | 13:26
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:19
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 19.04.2026 | 13:23
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi | Video 01:35
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi | Video 19.04.2026 | 13:22
Edirne’de kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a çarpan minibüsün sürücüsü öldü | Video 00:49
Edirne'de kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü öldü | Video 19.04.2026 | 12:47
Yolu kısaltmak isterken apartman boşluğuna düşerek öldü | Video 02:13
Yolu kısaltmak isterken apartman boşluğuna düşerek öldü | Video 19.04.2026 | 12:46
Iğdır’da sahte altın operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 00:26
Iğdır’da sahte altın operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 19.04.2026 | 12:33
Siverek’te TIR ile hafif ticaret aracı çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 01:18
Siverek’te TIR ile hafif ticaret aracı çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 19.04.2026 | 12:16
Aydın’da su altında kalan arazilerde flamingolar görsel şölen oluşturdu | Video 04:06
Aydın'da su altında kalan arazilerde flamingolar görsel şölen oluşturdu | Video 19.04.2026 | 11:23
Siirt’te yağış sele dönüştü, ev ve iş yerlerini su bastı | Video 01:33
Siirt’te yağış sele dönüştü, ev ve iş yerlerini su bastı | Video 19.04.2026 | 11:21
Şişli’de otomobilin çarptığı direk turistin üzerine devrildi | Video 03:17
Şişli’de otomobilin çarptığı direk turistin üzerine devrildi | Video 19.04.2026 | 10:54
Adana’da paletlere çarpan bisikletin sürücüsü takla atıp düştü | Video 00:07
Adana'da paletlere çarpan bisikletin sürücüsü takla atıp düştü | Video 19.04.2026 | 10:48

