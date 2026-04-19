Diyarbakır’da esnaf arasında silahlı kavga: 3 yaralı | Video

Diyarbakır'da esnaf arasında silahlı kavga: 3 yaralı

19 Nisan 2026 | 14:51

Diyarbakır’da esnaf arasında çıkan silahlı, bıçaklı, sopalı, taşlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgedeki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bir anda büyüyerek silahlı, bıçaklı, sopalı taşlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.
