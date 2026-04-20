Kış uykusundan uyanan ayılar Bayburt’un köylerinde böyle yiyecek aradı | Video

20 Nisan 2026 | 10:34

Bayburt’un farklı köylerinin yerleşim alanlarına inen ayılar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kış uykusundan uyanan ve yiyecek aradığı tahmin edilen ayılar, merkeze bağlı Kop köyü ile Demirözü ilçesine bağlı Devetaşı köyünde gece saatlerinde bir süre dolaştı. Devetaşı köyünde görülen ayı, bir arıcıya ait kovanlara zarar verdi.