Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 25 kişi gözaltına alındı 20 Nisan 2026 | 09:09 Uşak Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet' soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye çalışanları ve iş insanlarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Rüşvet' soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye çalışanları ve iş insanlarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Daha önce düzenlenen operasyonda görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.