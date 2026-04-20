Eski eşi 17 bıçak darbesi ile yaraladı, ölü numarasıyla kurtuldu! | Video 20 Nisan 2026 | 09:35 Mersin'de 3 çocuk annesi Havva Ç., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.Ç.'nin saldırısında 17 bıçak darbesi aldı, ölü numarasıyla kurtuldu. Çocuğunun gözü önünde bıçaklanan kadın, tutuklanan eşinin en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, 25 Mart 2026 tarihinde Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre M.Ç. (33), kızını görmek bahanesiyle eşi Havva Ç. (27) ve çocuğunu parka çağırdı. Parkta bir süre birlikte vakit geçirildikten sonra dönüş yolunda, tenha bir sokakta M.Ç., eşine bıçakla saldırdı. 17 bıçak darbesi alan genç kadın ağır yaralanarak yere yığıldı. Hastanedeki tedavinin ardından baba ocağına giden Havva Çelen, 9 yıllık evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını anlattı.



"Havva'yı öldürdüm, gidin cesedini alın"

"Ölmek istemiyorum" diyen Havva Ç. "25 Mart'ta kızını görmek maksadıyla bizi parka çağırdı. Parkta her şey normaldi. Ancak dönüşte, tenha bir sokakta bana bıçakla saldırdı. 17 bıçak darbesiyle yere yığıldım. Akciğerlerim zarar gördü, sağ kolumu kullanamaz hale geldim. Beni öldü zannederek olay yerinde bıraktı. Zaten ailesini arayıp 'Havva'yı öldürdüm, gidin cesedini alın' demiş. 9 yıllık evliliğimiz boyunca birçok şiddet olayı yaşadım. Daha önce de bıçaklandım. Kolumu kırdı, burnumu kırdı. Ailemin evini yakmaya çalıştı. Hem benim hem ailemin hem de çocuklarımın can güvenliği yok. Psikolojim bozuldu, geceleri uyuyamıyorum "şeklinde konuştu.



"Kızımın 'anne' diye çığlıkları hala kulaklarımda"

Daha önce babasının evini yakan eşinin 40 gün cezaevinde yatıp çıktığına dikkat çeken Havva Ç., "Defalarca cezaevine girdi ama hiç değişmedi. Son buluşmamızda beni kandırdı. 'Ben iyiyim' diyordu. Hatta 'istesem 2 dakika içinde çıkar, seni öldürür yine cezaevine yatarım ama böyle bir planım yok' diyerek güven verdi. Ancak bunların hepsi bir planmış. Tüm bunları 4 yaşındaki çocuğumun gözleri önünde yaptı. Kızımın 'anne' diye çığlıkları hala kulaklarımda. Çok korkuyorum, geceleri yatamıyorum. Çıkarsa yine bana, çocuklarıma ve aileme zarar verebilir. Daha önce de defalarca bıçakladı, kolumu ve burnumu kırdı, başımı yardı. Bunların hepsine çocuklarım için katlandım ama artık katlanacak gücüm kalmadı. Ayrıca alkol ve madde bağımlısı. Bunları kullandığında bana daha çok saldırıyordu. 9 yıl boyunca bana adeta kabus hayatı yaşattı. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.