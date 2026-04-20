Eski eşi 17 bıçak darbesi ile yaraladı, ölü numarasıyla kurtuldu! | Video

20 Nisan 2026 | 09:35

Mersin'de 3 çocuk annesi Havva Ç., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.Ç.'nin saldırısında 17 bıçak darbesi aldı, ölü numarasıyla kurtuldu. Çocuğunun gözü önünde bıçaklanan kadın, tutuklanan eşinin en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, 25 Mart 2026 tarihinde Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre M.Ç. (33), kızını görmek bahanesiyle eşi Havva Ç. (27) ve çocuğunu parka çağırdı. Parkta bir süre birlikte vakit geçirildikten sonra dönüş yolunda, tenha bir sokakta M.Ç., eşine bıçakla saldırdı. 17 bıçak darbesi alan genç kadın ağır yaralanarak yere yığıldı. Hastanedeki tedavinin ardından baba ocağına giden Havva Çelen, 9 yıllık evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını anlattı.


"Havva'yı öldürdüm, gidin cesedini alın"
"Ölmek istemiyorum" diyen Havva Ç. "25 Mart'ta kızını görmek maksadıyla bizi parka çağırdı. Parkta her şey normaldi. Ancak dönüşte, tenha bir sokakta bana bıçakla saldırdı. 17 bıçak darbesiyle yere yığıldım. Akciğerlerim zarar gördü, sağ kolumu kullanamaz hale geldim. Beni öldü zannederek olay yerinde bıraktı. Zaten ailesini arayıp 'Havva'yı öldürdüm, gidin cesedini alın' demiş. 9 yıllık evliliğimiz boyunca birçok şiddet olayı yaşadım. Daha önce de bıçaklandım. Kolumu kırdı, burnumu kırdı. Ailemin evini yakmaya çalıştı. Hem benim hem ailemin hem de çocuklarımın can güvenliği yok. Psikolojim bozuldu, geceleri uyuyamıyorum "şeklinde konuştu.


"Kızımın 'anne' diye çığlıkları hala kulaklarımda"
Daha önce babasının evini yakan eşinin 40 gün cezaevinde yatıp çıktığına dikkat çeken Havva Ç., "Defalarca cezaevine girdi ama hiç değişmedi. Son buluşmamızda beni kandırdı. 'Ben iyiyim' diyordu. Hatta 'istesem 2 dakika içinde çıkar, seni öldürür yine cezaevine yatarım ama böyle bir planım yok' diyerek güven verdi. Ancak bunların hepsi bir planmış. Tüm bunları 4 yaşındaki çocuğumun gözleri önünde yaptı. Kızımın 'anne' diye çığlıkları hala kulaklarımda. Çok korkuyorum, geceleri yatamıyorum. Çıkarsa yine bana, çocuklarıma ve aileme zarar verebilir. Daha önce de defalarca bıçakladı, kolumu ve burnumu kırdı, başımı yardı. Bunların hepsine çocuklarım için katlandım ama artık katlanacak gücüm kalmadı. Ayrıca alkol ve madde bağımlısı. Bunları kullandığında bana daha çok saldırıyordu. 9 yıl boyunca bana adeta kabus hayatı yaşattı. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Ankara’da yabancı uyruklu kadınları uygunsuz çalıştıran mekanlara operasyon kamerada: 29 gözaltı | Video 01:44
Ankara’da yabancı uyruklu kadınları uygunsuz çalıştıran mekanlara operasyon kamerada: 29 gözaltı | Video 20.04.2026 | 09:25
Son dakika | Ankara Sincan’da boya fabrikasında yangın | Video 02:10
Son dakika | Ankara Sincan'da boya fabrikasında yangın | Video 20.04.2026 | 09:18
Uşak Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 25 gözaltı 01:19
Uşak Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 25 gözaltı 20.04.2026 | 09:12
Hatay’da balık istifi gibi kaçak göçmen taşıyan organizatöre 181 bin TL trafik cezası | Video 00:32
Hatay'da balık istifi gibi kaçak göçmen taşıyan organizatöre 181 bin TL trafik cezası | Video 20.04.2026 | 09:11
Uşak Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 25 kişi gözaltına alındı 01:44
Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 25 kişi gözaltına alındı 20.04.2026 | 09:07
Kahramanmaraş’ta öğrenciler, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti | Video 02:08
Kahramanmaraş'ta öğrenciler, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti | Video 20.04.2026 | 08:39
Son dakika | Kahramanmaraş okul saldırısı olayında yeni gelişme: 25 gözaltı | Video 02:24
Son dakika | Kahramanmaraş okul saldırısı olayında yeni gelişme: 25 gözaltı | Video 20.04.2026 | 08:38
Son dakika | Canlı yayında bıçaklı dehşet! Karagül lakaplı Merve Ceran vahşeti canlı yayınladı | Video 01:41
Son dakika | Canlı yayında bıçaklı dehşet! Karagül lakaplı Merve Ceran vahşeti canlı yayınladı | Video 20.04.2026 | 08:23
Bakırköy’de otomatik vites kilitlenince trafik durdu! | Video 01:21
Bakırköy’de otomatik vites kilitlenince trafik durdu! | Video 20.04.2026 | 07:52
Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:26
Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 20.04.2026 | 07:49
Avcılar’da 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı | Video 05:23
Avcılar'da 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı | Video 20.04.2026 | 07:39
İstanbul’da polis yeleğiyle sanal medyadan yayın yapan şüpheli yakalandı | Video 00:12
İstanbul'da polis yeleğiyle sanal medyadan yayın yapan şüpheli yakalandı | Video 20.04.2026 | 07:34
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi! 03:15
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi! 19.04.2026 | 23:30
Devrek’te aç kalan ayılar köye indi 00:18
Devrek’te aç kalan ayılar köye indi 19.04.2026 | 21:11
Hakkari’de 64,5 kilogram skunk ele geçirildi | Video 00:27
Hakkari'de 64,5 kilogram skunk ele geçirildi | Video 19.04.2026 | 16:49
Kilis’te kuyuya saklanan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı | Video 00:53
Kilis'te kuyuya saklanan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı | Video 19.04.2026 | 16:35
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında Türkay Sonel’den şok ifade... ’Tecavüz ile ilgim yok’ | Video 00:22
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında Türkay Sonel'den şok ifade... 'Tecavüz ile ilgim yok' | Video 19.04.2026 | 16:14
Aksaray’da su dolu kanala gömülmüş araç ekipleri alarma geçirdi | Video 05:01
Aksaray'da su dolu kanala gömülmüş araç ekipleri alarma geçirdi | Video 19.04.2026 | 16:00
Tatvan’da beton mikseri dereye uçtu | Video 00:56
Tatvan'da beton mikseri dereye uçtu | Video 19.04.2026 | 14:48

