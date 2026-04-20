Son dakika | Kahramanmaraş okul saldırısı olayında yeni gelişme: 25 gözaltı | Video

Son dakika | Kahramanmaraş okul saldırısı olayında yeni gelişme: 25 gözaltı | 20 Nisan 2026 | 09:16 Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'taki acı olayla ilgili sosyal medyada 'saldırı' paylaşımlarında bulunan 25 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yapılan saldırılar sonrasında saldırı içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme yapıldı. Okullara yönelik saldırıların ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yapan 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında "halk arasında korku ve panik o amacıyla tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı. 25 şüpheli hakkında arama, elkoyma ve gözaltına alma talimatları verildiği çalışmalara devam edildiği öğrenildi.