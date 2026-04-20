Beşiktaş'ta 20 yaşındaki Fatıma Zümra Karabulut'un öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20 Nisan 2026 | 10:13 İstanbul Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatıma Zümra Karabulut (20) ve arkadaşı Serhat Ş. (21)'ye araba çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Zümra Karabulut ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaklaşık 15 dakika kalp masajı yaptığı üniversite öğrencisi Karabulut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arkadaşı Serhat Ş.'ni ise bacakları kırıldı. Gözaltına alınan sürücü Berkay G. çıkarıldığı mahkemece "Taksirle öldürme" suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan kaza anına dair görüntüler de ortaya çıktı.

Beşiktaş Yıldız Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinden 7 Nisan akşamı saat 23:15 sıralarında meydana gelen korkunç kazada Rus dili ve edebiyatı okuyan 20 yaşındaki Zümra Karabulut yaya geçidinde karşıya geçmek isterken feci şekilde can verdi. İddiaya göre Berkay G. aracıyla seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen Fatıma Zümra Karabulut ve yanındaki arkadaşı Serhat Ş.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki genç yere savruldu.

15 DAKİKA KALP MASAJI YAPTILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Ambulans ekipleri Serhat Ş.'yi hemen Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırdı. Fatıma Zümra Karabulut'un ise durumu daha ciddi görünüyordu. Ekipler hemen olay yerinde ona müdahale etmeye başladı. Kalp atışları duran Karabulut için yaklaşık 15 dakika masaj yapıldı. Kalbi yeniden atmaya başlayınca en yakın hastane olan Gayrettepe'deki özel hastaneye götürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ancak Zümra'nın kalbi daha fazla dayanamadı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi Karabulut Başakşehir Kayabaşı Mezarlığına defnedildi. Okmeydanı Hastanesine kaldırılan Serhat Ş.'nin ise bacaklarında kırıklar oluştu. Ailesi evde şok halinde olduğunu belirtti. Kaza anını dahi hatırlamadığını belirtti.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Berkay G.'nin alkol kontrolünde, alkol çıkmadığı öğrenildi. Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece "Taksirle Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.